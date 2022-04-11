اليوم السابع
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مستشار النمسا لبوتين: لا رابح من الحرب الدائرة الآن فى أوكرانيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:39 م
مستشار النمسا لبوتين: لا رابح من الحرب الدائرة الآن فى أوكرانيا المستشار النمساوي كارل نيهمر
وكالات

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر،  خلال محادثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لا رابح من الحرب الراهنة فى أوكرانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة النمساوية اليوم الاثنين.

وكان قد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر بدأ في موسكو اليوم الاثنين.


وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد كشفت عن بدء المحادثات التي تجري خلف الأبواب المغلقة بين بوتين ونهامر، فيما كان المستشار النمساوي قد وصل إلى موسكو أمس الأحد لإجراء محادثات مع بوتين في مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

 


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