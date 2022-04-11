مدير الرعاية الصحية يكشف تفاصيل عمل قسم الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يعمل فى مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، داخل قسم الجهاز الهضمى، نخبة من أخصائى واستشارى الجهاز الهضمى ممن لديهم خبرات متميزة فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض المعدة، المرئ، الكبد، والأمعاء الدقيقة والقولون.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أنه تعمل عيادة الجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بمدينة إسنا، يومياً ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد صلاح الدين محمد رئيس قسم الجهاز الهضمى و الأمراض المتوطنة، حيث أنه يمكن للمواطنين الكشف بعيادة الجهاز الهضمى و الأمراض المتوطنة عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، وذلك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15334 لحجز موعد الكشف.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم تشخيص وعلاج الحالات المتنوعة فى التخصصات التالية:- (أمرض الجهاز الهضمى العلوى والسفلى ، المرىء ، المعدة ، الأمعاء الدقيقة والغليظة أمراض الكبد - تشخيص وعلاج أمراض الكبد الفيروسية - التليف الكبدى - دوالى المريء - علاج سوء الهضم - التهاب القولون التقرحى - الارتجاع المريئى - الإسهال و الإمساك المزمن - قرحة المعدة و الإثنى عشر).

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اعتماد مستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كأول مستشفى معتمد بإقليم الصعيد، وذلك طبقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية.

وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أن مستشفى طيبة التخصصى بمحافظة الأقصر التى تعد أول مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، بإقليم جنوب الصعيد، يحصل على هذه الدرجة من الاعتماد، وذلك لاجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، والتى تضاهى نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية فى نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.