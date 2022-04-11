اليوم السابع
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محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن ويستعرض تطوير المحافظة خلال 7 سنوات

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:12 م
محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن ويستعرض تطوير المحافظة خلال 7 سنوات محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في إطار دعم العلاقات الودية وتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان وتعزيز الشراكة .
 
وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء، عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتى تبدو واضحة في توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين .  
 
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أعمال التطوير غير المسبوقة التي شهدتها القاهرة خلال الـ 7 سنوات فى عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وأثرها على الحركة المرورية بالعاصمة ، وأعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط وجهود رفع مستوى النظافة التي أكد السفير الأردني أنها شهدت تحسنًا ملحوظًا .
 
وأشاد السفير أمجد العضايلة بالإنجازات الجارية على أرض القاهرة مشيرًا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجاز جديد ، كما أكد أنه أصبح هناك سيولة مرورية بالقاهرة بعد المحاور الجديدة التي تم انشائها.
وأضاف سفير الأردن بالقاهرة أن ما تشهده مصر فى السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يثير فخر واعجاب كل عربى .
 

الاردن

سفير الاردن

القاهرة

محافظ القاهرة

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