محافظ الشرقية يتفقد معرض السلع الاستهلاكية وأهلا رمضان فى ههيا

الشرقية - فريق المحافظات

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بزيارة مفاجئة لقرية سواده التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالى القرية والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة.

وتفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحى وبيئى للمواطنين ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

وخلال جولته بقرية سواده توجه محافظ الشرقية لأحد محال بيع الخضروات والفاكهة ومحل آخر لبيع اللحوم الحمراء الطازجة للتأكد من جودتهم وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاه فى الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حسم لجشع التجار ومحتكرى السلع والمواد الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونيه رادعة.

إنتقل محافظ الشرقية لقرية أكياد لمتابعة سير إنتظام العمل بمدارس القرية ، حيث قام بزيارة لمدرسة السلام للتعليم الأساسى لمتابعة الإمتحانات العملية للصفين الخامس والسادس الإبتدائى ، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام التلاميذ لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

حرص المحافظ على تفقد شوارع القرية ليُصدر تعليماته للأستاذ محمد حجازى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، والبدء فوراً فى تطهير المصرف المار بالقرية ورفع المخلفات والقمامة منه لما تسببه من إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الشرقية سويقه القرية للإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والتزام الباعة بالبيع بالسعر المحدد ، مؤكداً أنه لن يسمح بأى محاولة لإستغلال المواطنين.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد معرض السلع الإستهلاكية بمدينة فاقوس والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة لمكافحة الغلاء وجشع التجار.

إطمأن المحافظ من المواطنين على توافر جميع السلع بالمعرض من ( الأرز – المكرونة – السكر – الزيت – البقوليات – الخضروات – الفاكهة – العسل – العصائر – الياميش والبلح والتمور وكافة مستلزمات الشهر الكريم ) ، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعارض ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومطابقتها للإشتراطات الصحية وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

ومن جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض " أهلاً رمضان" بمدينة ههيا لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وذلك للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين والمقدمة لهم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ورئاسة المركز وكبار تجار الجملة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تجول المحافظ داخل أجنحة المعرض والمقام على مساحة 500 متر ويضم باكيات لبيع ( لحوم طازجة – لحوم مجمدة - ملابس - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه ) وأستفسر من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى بالمرور اليومى على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ، و التنبيه على البائعين أنه فى حالة عدم الإلتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

رافق المحافظ أحمد ماضى نائب رئيس مركز ومدينه ههيا.



جولة محافظ الشرقية

محافظ الشرقية مع المواطنين بمعرض السلع

محافظ الشرقية مع المواطنين

محافظ الشرقية يتفقد قرية سواده

محافظ الشرقية يتفقد كشوف الحضور والانصراف للعاملين

محافظ الشرقية يتفقد محلات الجزارة

محافظ الشرقية يتفقد مدرسة قرية سواده

محافظ الشرقية يتفقد معرض السلاع

محافظ الشرقية يصافح احد الباعة