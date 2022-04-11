محافظ أسيوط: تحرير 28 محضر وتشميع محل ومخزن وضبط سلع منتهية الصلاحية

أسيوط – فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، التنسيق الدورى بين المحافظة والتموين والطب البيطرى البيئة والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية للتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى شن حملات تموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وضبط الأسعار وحماية المستهلكين من مظاهر الغش ومدى توافر السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير وضبط عدد من المحاضر التموينية المتنوعة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات بمركز ساحل سليم وحى شرق بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأيمن محروس رئيس حى شرق والشاذلى محمد نائب رئيس الحى وبالتعاون والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة والبيئة ورخص المحلات لمتابعة الأسواق والجمعيات الاستهلاكية والمحلات لضبط الأسعار، لافتاً إلى ضبط 28 محضر تموينى متنوع ما بين محاضر نظافة واشغالات وتموين وبيئة وبدون ترخيص وتلاعب فى الأسعار، فضلاً عن تشميع 2 محل ومخزن بشارع اسماعيل الشريف، حيث تم ضبط عدد 5 صفيحة جبنه براميلى 100كجم منتهيه الصلاحية ، و20 كيلوجرام لانشون منتهى الصلاحية ، و5 كجم جبنه رومى منتهى الصلاحية مشيراً إلى العمل على ضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب الأسعار ومنع أى تجاوزات قد تحدث.