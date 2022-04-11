متعبة ومرهقة.. الملكة إليزابيث تصف تجربتها مع كورونا بعد التعافي

كتب: إيهاب محمد

كشفت الملكة إليزابيث أنها أصبحت "متعبة للغاية ومرهقة" بعد إصابتها الأخيرة بفيروس كورونا المستجد، حيث ناقشت تجربتها مع مريض سابق توفي شقيقه ووالده بسبب الفيروس.

وجاءت نتيجة اختبار الملكة إليزابيث إيجابية لفيروس كورونا في فبراير، لكنها واصلت واجباتها، على الرغم من معاناتها مما وصفه قصر باكنجهام بـ "أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل".

وفقا لموقع "ذا جارديان" خلال زيارة افتراضية لمستشفى رويال لندن في وايت تشابل يوم الأربعاء للاحتفال بالافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث، استمعت إلى قصص الطاقم الطبي والمرضى والعاملين الذين استخدموا المنشأة أثناء الوباء.

وفي حديثها مع آصف حسين، وهو مريض سابق بكوفيد وزوجته شامينا، قالت الملكة عن الفيروس: "إنه يترك المرء متعبًا جدًا ومرهقًا ، أليس كذلك؟ هذا الوباء الرهيب، إنها ليست نتيجة جيدة ".

كان حسين ثالث أفراد عائلته يدخلون المستشفى بفيروس كورونا بعد إصابتهم في ديسمبر 2020، وتوفي شقيقه أولاً، وتلاه والده عن كثب ، الذي توفي بينما كان حسين على جهاز التنفس الصناعي.

يتذكر حسين تجربته، قال إن زوجته استدعت سيارة إسعاف عندما استيقظ ذات صباح وهو يكافح من أجل التنفس.

قال: "أتذكر إيقاظ زوجتي قائلة إنني أشعر أنه لا يوجد أكسجين في الغرفة، أتذكر أنني قمت بإخراج رأسي من النافذة، محاولًا التنفس فقط، ومحاولة الحصول على هذا الأكسجين الإضافي."

ظل حسين على جهاز التنفس الصناعي في فندق رويال لندن لمدة سبعة أسابيع ولا يزال يتعافى، منذ خروجه، استخدم كرسيًا متحركًا وآلة أكسجين محمولة.