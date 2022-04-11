لعشاق المشروبات الغازية.. ابتعد عنها فى رمضان واحرص على الشاى والماء

فاطمة ياسر

المشروبات الغازية تعد من المشروبات المفضلة لدي الكثيرون اعتقادا منهم أنها تساعدهم في الهضم، ويسعون لتناولها بكثرة وخاصة بعد تناولهم للطعام، أو بجوار الأطعمة السريعة.

ولكن جميع الأبحاث الطبية الحديثة أثبتت أن تناول هذه المشروبات تتسبب بشكل ملحوظ في التعرض للعديد من المضاعفات الصحية علي المدي البعيد، والسبب أنها تحتوي علي السعرات الحرارية العالية والسكريات، وتعرض الشخص لزيادة الوزن، وضعف في العظام.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" العديد من البدائل للمشروبات الغازية، ومنها:

-تناول الماء يعد من البدائل الصحية الرائعة التي تمد الجسم بالعديد من الحيل الغذائية التي يحتاجها الجسم، فالماء تنشط الدورة الدموية بالجسم، وتسعي لتنظيفة وتقضي علي السموم المتراكمة داخله، وتسعي لتحقيق توزان حرارة الجسم، وتحد من التعرض للإصابة بالجفاف.

-عصير الفواكه، يساهم بشكل كبير في تعويض الجسم وحصوله علي العديد من الفوائد الصحية، فيمكنك تناول الليمون، فهو يساعد بشكل ملحوظ علي هضم الطعام، والتخلص من حموضة المعدة، مع تقوية الجهاز المناعي لأنه غني بفيتامين سي.

-الشاي وخاصة الشاي الأخضر يساعد علي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.