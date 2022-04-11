لافروف: تصريح بوريل حول الحل العسكرى للنزاع فى أوكرانيا "خطأ فادح"

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن "تصريحات مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأخيرة بشأن الالتزام بالسيناريو العسكري في أوكرانيا، تشير إلى أن الغرب يعتبر كييف نقطة انطلاق لمهاجمة روسيا".



وأضاف لافروف وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين "عندما يقول كبير الدبلوماسيين لدولة ما أو منظمة ما، وفي هذه الحالة بالذات جوزيب بوريل يمثل دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إن نزاعا معينا يمكن حله حصريا بالوسائل العسكرية، فهذا يعني أنه ارتكب "زلة لسان" أو خطأ فادح وقال شيئًا لم يخوله أحد لقوله".



وأشار إلى أن الخارجية الروسية ستقوم بتحليل هذه التصريحات في غضون يومين وإبداء تعليق رسمي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا أول استراتيجية دفاعية، كما قدمت ألمانيا لأول مرة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية 100 مليار يورو إضافية للانفاق العسكري، مما ينذر بتغيير نوعي أيضا.



وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد دعا سابقا دول الاتحاد الأوروبي إلى إقالة مفوض السياسية الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل على الفور بعد أن دعا الأخير إلى حل النزاع في أوكرانيا عسكريا، معتبرا أن واجب بوريل هو السعي لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وليس تأجيجها.