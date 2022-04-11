اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 04:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فى جولة ليلية.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد معارض "أهلا رمضان" بمدينة ببا

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:22 ص
فى جولة ليلية.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد معارض "أهلا رمضان" بمدينة ببا جولة ليلية لنائب محافظ بنى سويف
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة ليلية بمركز ومدينة ببا، وتفقد خلالها  الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان، مطمئنا على توافر السلع بها، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية، حيث رافقه الأستاذ مدحت صلاح  رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

والتقى نائب المحافظ  مع  بعض التجار بالشوادر ومعارض السلع،  تناول معهم حركة الأسعار والمعروض من الخضر والفاكهة، متفقدا شارع التحرير الذي يشهد حركة تجارية كبيرة، والتقى عدد من المواطنين بالشارع، واستمع  لبعض المطالب، التي وجه بفحصها واتخاذ اللازم حيالها.

كما وجه "حبش"  مسؤولي الوحدة المحلية  بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل  لمنع أية اشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الانتظار للتقارير المكتبية فقط.

 

كما تفقد " حبش "  تنفيذ اعمال رصف شارع بورسعيد أمام محكمة ببا الابتدائية ، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروع في التوقيتات المحددة ، ونظرة لحيوية المنطقة.

 

1caac937-4c2d-4e05-85c0-c8e215181a08
 

 

1e9a4194-5a95-4266-b854-b0664ba8ca2b
 

 

045ea904-6dee-48e7-b6ff-d65e9568582c
 

 

51c96406-029a-4c74-8ef7-8bce8a8c5f36
 

 

62e19316-8b31-4115-8ffa-5c3ecb309d75
 

 

64e3882f-8c98-41c7-94e7-34c94044889f
 

 

9790d9cf-31d4-4f89-ab6a-c1abc9bf3f93
 

 

50837a94-ad2b-4208-9bb4-2b22a977cc5c
 

 

916535ac-7dcf-4bb9-a3c7-8c8372f2b1cd
 

 

ab064bd4-e366-46ff-9ceb-49db91599dca
 

 

fac76843-81cd-4e68-ad01-cfbe8c7b3891
 

 

 


الشوادر

معارض السلع

معارض اهلا رمضان

المشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة