فى جولة ليلية.. نائب محافظ بنى سويف يتفقد معارض "أهلا رمضان" بمدينة ببا

فريق المحافظات

قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجولة ليلية بمركز ومدينة ببا، وتفقد خلالها الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان، مطمئنا على توافر السلع بها، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية، حيث رافقه الأستاذ مدحت صلاح رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

والتقى نائب المحافظ مع بعض التجار بالشوادر ومعارض السلع، تناول معهم حركة الأسعار والمعروض من الخضر والفاكهة، متفقدا شارع التحرير الذي يشهد حركة تجارية كبيرة، والتقى عدد من المواطنين بالشارع، واستمع لبعض المطالب، التي وجه بفحصها واتخاذ اللازم حيالها.

كما وجه "حبش" مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل لمنع أية اشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الانتظار للتقارير المكتبية فقط.

كما تفقد " حبش " تنفيذ اعمال رصف شارع بورسعيد أمام محكمة ببا الابتدائية ، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروع في التوقيتات المحددة ، ونظرة لحيوية المنطقة.