اليوم السابع
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ضبط 9.5 طن سكر ودقيق ومكرونة مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:09 م
ضبط 9.5 طن سكر ودقيق ومكرونة مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية دقيق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3.5 أطنان من السكر الحر مجهول المصدر وبدون فواتير، كما تم ضبط 2.5 طن مكرونة مجهول المصدر، بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، كما تم ضبط 1.5 طن أرز مجهول المصدر وبدون وفواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كم أسفرت عن ضبط 2 طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن تعبئة مواد غذائية بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

امن القليوبية

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مواد غذائية

ارز

سكر حر

مكرونة

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