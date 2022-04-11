ضبط 2.5 طن سلع تموينية بغرض الاحتكار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .



وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز و الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط بدال تموين بمركز كفر الدوار قام بتجميع 1400 كيلو سكر تموينى 1040 كيلو مكرونه داخل مخزن غير مرخص بهدف الاحتكار لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مخبز بلدى مدعم قام بتجميع 12 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و 60 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة .



وتمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط بدال تموينى تصرف فى كميه من السلع التموينية المدعمة بمبلغ 10400 جنيه بالبيع فى السوق السوداء بقصد التربح .



كما تم تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث ومحضر لتجميع شيكارتين دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء .



وأسفرت الحملات الرقابية على المخابز عن تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 4 محاضر عدم الاعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد العمل ومحضر عدم نظافة ادوات العجين.



وفى مركز المحمودية، تم تحرير محضرين لمحلات جزارة لعرضهم لحوم بيضاء ليس عليها أى أختام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحضر لمستودع غاز لعدم الإعلان عن سعر بيع الأسطوانات.



وفى مركز دمنهور تم إعدام كميات من أقراص الجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



