ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

شنت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، برئاسة عبد الكريم عوض لله، حملة على مصانع المواد الغذائية والمحال التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي.

تحرير محضر رقم (6215) جنح الحسينية ضد ح م ع ع صاحب مصنع رنجة بقصاصين الشرق وتم ضبط 200 كيلو رنجة مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها، تحرير محضر رقم (6636 ) جنح الحسينية ضد ا ع إ ع صاحب سوبر ماركت بناحية بحرالبقر وتم ضبط 70 كيلو بسله منتهية الصلاحية و35 كيلو مواد غذائية أصناف متعددة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر رقم (6337) جنح الحسينية ضد ا م ع ع صاحب سوبر ماركت بناحية بحر البقر وتم ضبط كيلو شاي مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير تدل على مصدره وغير مدون على العبوة السعر الرسمي.

وتحرير محضر رقم (6216) جنح الحسينية ضد ح أ م ع صاحب محل مبيدات زراعية بقصاصين الشرق لعدم الإعلان عن أسعار البيع، وتحرير محضر رقم (6338) جنح الحسينية ضد م م أ م صاحب محل بقالة بناحيه بحر البقر لعدم الإعلان عن أسعار البيع.

وتحرير محضر رقم ( 6339) جنح الحسينية ضد س ع ن بناحية كوبري بحرالبقر صاحب محل جزارة لعدم لف شاش باللحوم البلدية.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.