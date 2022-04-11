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شكرى يتوجه إلى واشنطن لبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:03 م
شكرى يتوجه إلى واشنطن لبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وذلك في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 
 
هذا، وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.

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واشنطن

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