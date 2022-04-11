سفير روسيا فى وارسو: إرسال مذكرة احتجاج لبولندا بسبب الاستيلاء على ممتلكات روسية

كتب أحمد عرفة

أكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، أن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية على خلفية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وفقا لخبر عاجل لروسيا اليوم

وأضاف السفير الروسي لدى وارسو، أنه في هذا الصدد أرسلنا على الفور مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية وذكرنا فيها أن الموقع الذي توجد فيه المنشأة قد قدمته لنا السلطات البولندية في السبعينيات من القرن الماضي.

وتابع السفير الروسي لدى وارسو، : لم يقم الجانب البولندي بإنهاء هذه الاتفاقية وهو طرف فيها. لذلك لا تزال هذه الاتفاقية ملزمة لها، وتم بناء المبنى والبنية التحتية في هذا الموقع من قبل الجانب السوفيتي على نفقته الخاصة لأغراض دبلوماسية، وبالتالي تعد جزءا من العقارات الدبلوماسية الروسية.