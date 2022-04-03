اليوم السابع
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زراعة 1000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات للعام الثالث على التوالى

الأحد، 03 أبريل 2022 07:00 م
زراعة 1000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات للعام الثالث على التوالى القطن قصير التيلة شرق العوينات ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر حكومي لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال أيام زراعة مساحة تصل لنحو 1000 فدان شرق العوينات من الاقطان قصيرة التيلة للعام الثالث على التوالي، بعدما تم زراعة مساحات أقل العامين الماضيين، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً.

أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الظروف الاقتصادية حالت دون زراعة حوالى 5 ألاف فدان في شرق العوينات وفى منطقة الضبعة، ، وبالتالي تم الاستقرار على زراعة 1000 فدان قد يتم زيادتها لـ 2000 فدان شرق العوينات بما يتناسب مع الاقطان القصيرة.

زأوضح أن زراعة الأقطان القصيرة ما تزال في طور التجربة، ولا سيما أن وزارة الزراعة بقيادة السيد القصير وزير الزراعة تولى الاهتمام الأساسي والكلى للأقطان الطويلة التي تتميز بها مصر عالميا والتي تزرع على نطاق واسع والتي من المتوقع أن تشهد توسعا في الزراعة الموسم الجديد تزامنا مع الارتفاع الكبير في أسعار قنطار القطن .

وأشار المصدر، إلى أن تجربة العام الحالي ستكون الفيصل في التوسع في زراعة الأقطان القصيرة المطلوبة عالميا الموسم المقبل، ولا سيما بعد نجاح تجربة الموسم الماضى التي أقيمت على مساحة  500 فدان العام الماضى وتم التقييم على مساحة (218.7 فدان) وحققت إنتاجية جيدة جدا تقارب الإنتاجية العالمية لنفس البذور من الأقطان .

 


القطن قصير التيلة

الاقطان قصيرة التيلة

قطاع الاعمال العام

شرق العوينات

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