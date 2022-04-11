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روسيا: لن نوقف العملية العسكرية فى أوكرانيا قبل الجولة القادمة من المحادثات

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:28 م
روسيا: لن نوقف العملية العسكرية فى أوكرانيا قبل الجولة القادمة من المحادثات لافروف
كتب أحمد عرفة

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قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن بلاده لن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا قبل الجولة القادمة من المحادثات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أنه لا توجد أسباب تمنع استمرار المحادثات مع أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.

 


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