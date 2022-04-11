روسيا: سنقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي سفارتنا بزغرب

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، أنه لا يوجد أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فقط من الناحية التقنية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه قد يحدث تخلف تقني عن السداد، من الواضح أنه لا توجد أسباب موضوعية لمثل هذا التخلف عن السداد. روسيا لديها إمكانات، لكن الموقف غير البناء للخصوم يمكن أن يعقد الموقف.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه من الأفضل توجيه السؤال للحكومة الروسية.