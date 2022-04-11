روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية كامينكا الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بسيطرة القوات الروسية على قرية كامينكا الأوكرانية التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت طواقم الدبابات من طراز "تي-72 بي زي ام" خطي الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكراني خلال معركة صعبة. وسمح الاستيلاء على التجمع السكني والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم بعد المعركة منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية، وتم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم.