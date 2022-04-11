رئيس جامعة عين شمس يجري حوارا مع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين بأكثر من 20 دولة

كتب محمود راغب

حرصا جامعة عين شمس على التواصل الدائم مع كافة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين في مختلف دول العالم، عقد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لقاءاً موسعاً عبر تقنية الزووم مع السادة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين من الجامعة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

جاء ذلك بحضور د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و د. عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمود المتيني حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان الدائم على أحوالهم و فتح قنوات التواصل المباشر معهم موجهاً تهنئته لهم بشهر رمضان المبارك.

و أشار د. محمود المتيني إلى حرص إدارة الجامعة على إطلاعهم بشكل دائم ومستمر على كل ما يستجد بالجامعة من تطوير وتحديث وتعاون دولي وإقليمي و كذلك كافة الجهود المبذولة لميكنة الجامعة بما يحقق تهيئة لبيئة عمل أكاديمية وبحثية محفزة ومنتجة تضاهي كبريات الجامعات والمعاهد العالمية التي يدرسون بها حالياً ، لافتاً أن الهدف من ذلك تحفيزهم على العودة لوطنهم الأم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تضيف للجامعة و للدولة المصرية ككل وتعود بالنفع على منظومة اقتصاد المعرفة.

و شدد على أهمية عودتهم بكل ما هو جديد ومتطور لخدمة التخصصات بالكليات و الأقسام التي ينتمون لها و واستعرض سيادته جهود جامعة عين شمس لتحقيق رؤية الجامعة التي تواكب رؤية الدولة المصرية في الأسهام الفعال والمشاركة في بناء اقتصاد قومي قوي قائم علي المعرفة ويحقق التنمية المستدامة الشاملة. كما ناقش سيادته الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعة فــي ظــل المنافســة المتصاعــدة لجامعــات العالــم ســعيا للتفــوق والريــادة، ومنها انشاء رابطة للخريجين، مكتب للتوظيف، ومركز للأبتكار وريادة الأعمال، كما تناول سيادته مفهوم الدوائر العلمية التى تجمع كليات الجامعة المختلفة لزيادة فرص التعاون بين الكليات المختلفة في التخصص الواحد. واختتم سيادته الحديث بالتطور الكبير الذى يشهده تصنيف الجامعة علي المستوي الدولي تحقيقا لرؤية إدارة الجامعة في العامين الماضيين.

وأوضح د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عددا من الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الدراسات العليا للباحثين، مكافأت النشر الدولي، طرق دعم المشروعات بما في ذلك المشروعات الممولة من جهات اوربية، ربط نشاطات السادة المبعوثين بالخارج بنشاطات الجامعة داخل الوطن بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وابراز دور الجامعة عالميا في مجال التعليم والبحث العلمي. كما أبرز سيادته الدور الذي يقوم به مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الجامعة الدارسين بالخارج باعتبارها أولوية قصوى. وعبر سيادته عن آمل إدارة الجامعة في تحقيق آفاق مستقبل ريادة الجامعة دوليا من خلال ما تصبو إليه من منجزات وعطاءات، يكون لها عظيم الأثر في محيطها الداخلي والخارجي.

علق د. عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين علي الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المكتب والذي توليه الجامعة اهمية كبيرة للأهتمام بالسادة المبعوثين بالخارج ثم قدم سيادته مجموعة من السادة المبعوثين لعرض مقترحاتهم المختلفة للجامعة والتي ناقشهم فيها الأستاذ الدكتور محمود المتيني والأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح لبحث طرق تطبيقها داخل الجامعة. تناولت مناقشات السادة المبعوثين مقترحات تتناول جوانب عدة من ضمنها تطوير البنية التحتية، تأهيل الهيكل الأداري بالجامعة، أضافة برامج مميزة تُلبِّى متطلبات سوق العمل، وتتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع وتُحقِّق الميزة النوعية، ميكنة بعض الأجراءات الإدارية داخل الجامعة، المشاركة في تجارب مع الجامعات الدولية الرائدة في المجالات المختلفة، المدارس الصيفية، انشاء وحدات خدمية للبحث العلمي داخل الجامعة، ومقترحات أخري كثيرة تمت مناقشتها خلال اللقاء، وتسعى الجامعة بالفعل لتحقيقها في ظل سعى الجامعة للتعاون الأكاديمي والعلمى مع الجامعات الدولية المميزة.

استمر اللقاء لمدة ساعتين، وعبر السادة المبعوثين في نهاية اللقاء عن سعادتهم لأنعقاد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.