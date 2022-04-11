خيط الجريمة.. الكاميرات تقود النيابة لكشف قتل حارس عقار شاب لسرقته في البساتين

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" والتي يسرد قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

قادت كاميرات المراقبة فريق النيابة العامة بشمال القاهرة، لكشف هوية حارس عقار قام بقتل شاب في الثلاثينات من عمره لسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه، كان قد أعدها المجنى عليه لشراء شقة سكنية بإحدى المناطق القريبة من مكان الواقعة.

تفاصيل الجريمة بدأت بتلقى قسم شرطة البساتين ، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أثر إصابته بـ3 طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، بعدما علم أن المجنى عليه بحوزته مبلغ مالى 400 ألف وفره لشراء شقة في دائرة قسم البساتين، وبعد تنفيذ جريمته فر هارباً لأحد محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه ، وجهت له تهمة القتل العمد، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لاستكمال التحقيقات.