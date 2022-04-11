حصاد معركة ماكرون ـ لوبان.. انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 بالأرقام

إعداد ريم عبد الحميد

معركة انتخابية شرسة شهدتها فرنسا ليلة الأحد، وتمتد لنحو أسبوعين ، وذلك بعدما تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في تكرار لسيناريو الانتخابات الأخيرة التي حسمها ماكرون أمام لوبان في الجولة الثانية.



وتصدّر ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد بنسبة 27.6% من الأصوات، متقدماً على لوبان التي حصدت 23.4% وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، وسط حالة من الاستقطاب فى صفوف المرشحين الآخرين الذين خسروا السباق مبكراً، حيث انقسم غالبيتهم ما بين مؤيد ومعارض للمرشحين المتأهلين.

وحاز ماكرون على دعم واسع من الطبقة السياسية خلال الدورة الثانية، إذ أراد معظم الداعمين له قطع الطريق على اليمين المتطرف. فقد دعا مرشحو حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس، وحزب الخضر يانيك جادو، والحزب الشيوعي فابيان روسيل، والحزب الاشتراكي آن هيدالجو، للتصويت لإيمانويل ماكرون، فيما اختار أريك زمور منفرداً دعم لوبان في تلك المعركة.



في السطور التالية ، يرصد "اليوم السابع" أبرز الأرقام في الانتخابات الفرنسية 2022 ..





24 إبريل موعد جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان

9560545 صوتاً حصدها ماكرون فى الجولة الأولى

26.6% نسبة أصوات ماكرون

8,109,857 صوتاً حصدتها مارين لوبان

23.4% نسبة أصوات لوبان

0.6% أقل نسبة أصوات في الجولة الأولى ، وحصدتها المرشحة نتالي أرتو



7 مرشحين خاسرين اختاروا دعم ماكرون في جولة الإعادة



جان لوك ميلينشون زعيم "فرنسا الأبية" اكتفي بالتحذير من خطورة لوبان