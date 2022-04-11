حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق بالجيزة.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بترويجه المضبوطات بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل مقيم بالجيزة، يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.