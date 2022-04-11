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جارديان: فرنسا تواجه حملة انتخابية شرسة لمدة أسبوعين لتحديد مستقبل البلاد

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:04 ص
جارديان: فرنسا تواجه حملة انتخابية شرسة لمدة أسبوعين لتحديد مستقبل البلاد إيمانويل ماكرون ومارين لوبان
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فرنسا تواجه حملة انتخابية مؤلمة لمدة أسبوعين حول مستقبل البلاد، حيث يتنافس الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذى يصف نفسه بأنه "تقدمى" مؤيد لأوروبا مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، المعروفة بمناهضتها لما تسميه برنامج إسلامى قومى وصداقتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية فى 24 إبريل الجارى.

 

وتصدّر ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد بنسبة 27.6٪ من الأصوات ، متقدماً على لوبان بنسبة 23.4٪.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه سجل أعلى من نتيجته في الجولة الأولى قبل خمس سنوات ، وحصل بوضوح على دعم في الساعات الأخيرة من الحملة بعد تحذيراته القاسية للناخبين لكبح اليمين المتطرف وحماية مكان فرنسا على المسرح الدبلوماسي الدولي لاسيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

 

لكن حققت لوبان كذلك نتائج أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات. لقد اكتسبت الدعم بشكل مطرد بعد حملة شاقة تطرقت خلالها لأزمة تكاليف المعيشة والتضخم ، والتي أصبحت مصدر قلق الناخبين.

 

وفور ظهور النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء الأحد، توالت إرشادات المرشحين الخاسرين لأنصارهم لتوجيه أصواتهم في الدورة الثانية، وفقا لفرانس 24.

 

وقال ماكرون للصحفيين: "عندما يمثل اليمين المتطرف ، بجميع أشكاله ، هذا القدر في فرنسا ، لا يمكنك اعتبار الأمور تسير بشكل جيد ، لذلك يجب أن تخرج وتقنع الناس بذلك بالكثير من التواضع واحترام لهؤلاء الذين لم يكونوا إلى جانبنا في هذه الجولة الأولى ".

 

وقال لمؤيديه: "ستكون المناقشة التي سنجريها في الأسبوعين المقبلين حاسمة بالنسبة لبلدنا وأوروبا".

 

سعت لوبان في خطاب النصر الذي وجهته إلى الاستفادة من الشعور المناهض لماكرون بعد احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة ووصفته بأنه مثير للانقسام والاستقطاب. وقالت إن الجولة الأخيرة ستكون "اختيارًا أساسيًا بين رؤيتين متعارضتين للمجتمع" ، والتي رأت أنها إما "انقسام وفوضى" لماكرون أو وعدها بـ "العدالة الاجتماعية" لحماية "المجتمع والحضارة". ودعت "كل من لم يصوتوا لماكرون" للانضمام إليها.


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