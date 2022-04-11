جارديان تكشف كواليس زيارة بوريس جونسون "السرية" لكييف واجتماعه بزيلينسكى

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على كواليس زيارة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لكييف لعقد مباحثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وقالت إن الأول شرع في رحلته إلى كييف في غاية السرية، ووصل إلى العاصمة الأوكرانية يوم السبت دون أن تدرك وسائل الإعلام العالمية أنه كان هناك حتى ظهرت لقطات له وهو يتجول في الشوارع مع الرئيس الأوكرانى.

وفقط بعد عودته إلى المملكة المتحدة ، أكد المتحدث باسم داونينج ستريت -مجلس الوزراء- أنه سافر إلى بولندا ثم سافر بالقطار عبر السكك الحديدية الأوكرانية.

وفي مقطع فيديو نشرته خدمة السكك الحديدية ، أشاد رئيس الوزراء بعمال النقل على شجاعتهم ، قبل أن يتوقف لالتقاط الصور معهم في عربة قطار. "أدرك أنكم شعبا حديديا ... أعتقد أنه يعكس أيضًا الروح التي تظهروها وروح أوكرانيا في الوقوف في وجه العدوان المروع الذي نراه. وقال في رسالة الفيديو "نحن في المملكة المتحدة نتعاطف معكم ونتضامن معكم".

وأفادت التقارير أن جونسون كان "يرغب بشدة" فى زيارة كييف لأسابيع ، وقد نجح في ذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، ورئيس بولندا ، أندريه دودا ، وفي نفس صباح اليوم الذي ذهب فيه المستشار النمساوي كارل نيهامر .

من المفهوم أن الرحلة إلى أوكرانيا كان من المفترض أن تبقى سرية حتى عودة رئيس الوزراء إلى المملكة المتحدة ، ولكن تم الإعلان عن ذلك من قبل السفارة الأوكرانية في لندن في منتصف بعد ظهر يوم السبت في تغريدة تقول "مفاجأة" مصحوبة برمز تعبيرى "يغمز".

وبمجرد وصوله إلى كييف يوم السبت ، تجول في أنحاء العاصمة إلى ساحة الاستقلال وتجاوز نصب تذكاري لأبطال "هيفينلي هاندرد" الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي في عام 2014.

واقتربت امرأة من بوريس جونسون والرئيس الأوكرانى ، وسلمت لكل منهما إبريق خزفى على شكل ديك صغير.

قال رئيس الوزراء: "أنا من لندن"، فابتسمت المرأة وقالت: "أعرف، أنا من خارفيف".

وبدأت قصة رمز الديك، عندما وجد تمثال ديك صغير من السيراميك دون أن يتضرر فى خزانة مطبخ أثناء قصف بوروديانكا. ورغم انهيار المبنى الشاهق بالكامل إلا أن الديك نجا من الانفجار. منذ ذلك الحين، أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية وميمًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عقد جونسون اجتماعا مع زيلينسكي ، جالسا بمفرده عبر مكتب كبير ، حيث تعهد بتوفير عربات مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.

وظهر جونسون إلى جانب زيلينسكي في مقطع مسجل ، وقال إن الغرب سيواصل "تشديد" العقوبات على موسكو حيث أشاد بشجاعة المقاومة الأوكرانية.

وقال: "أعتقد أن الأوكرانيين أظهروا شجاعة الأسود ، وأنت فولوديمير أعطيت زئير لذلك الأسد". "ستزود المملكة المتحدة وغيرها من الدول بالمعدات ، والتكنولوجيا ، والمعرفة ، والذكاء ، حتى لا يتم غزو أوكرانيا مرة أخرى. لذا فإن أوكرانيا محصنة ومحمية للغاية - بحيث لا يمكن التنمر عليها مرة أخرى. أبدا ابتزاز مرة أخرى. لا تتعرض للتهديد بنفس الطريقة مرة أخرى ".