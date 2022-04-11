"ثقافة أسوان" تنظم سهرة رمضانية بقرية البحيرة ضمن حياة كريمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فرع ثقافة أسوان تنظيم فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتى تنظم العديد من السهرات الرمضانية بعدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك حرصا على نشر الوعى الثقافى.



إنشاد دينى

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى للمشروع بقريه الرديسية بحرى قرية "البحيرة" مركز ادفو، محاضرة "مكانة المرأة فى الإسلام" للشيخ صلاح الدردير والذى أشار إلى أن الإسلام أولى المرأة اهتماما كبيرا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، فهى شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة.



جانب من الحضور

كما شهدت الفاعليات ورشة فنية "رسم على الوجوه للأطفال" للفنان محمد أحمد ، و "ورشة حكى" للباحث ياسر محمد عن الاسرة الصغيرة ، ثم قدم عرض عرائس "الارجوز" للفنان هانى فهمى.



جانب من الفاعليات

وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت الفرقة مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.وأقيم بقصر ثقافة العقاد ورشة فنية "مشغولات رمضانيه من خامات البيئية" للفنانة علا ناجي، ضمن نشاط نادي المرأة بإستخدام ورق الكرتون والفوم لعمل فانوس رمضان، وبث "محاضرة رمضان والدراما"للمخرج مؤمن فتح الله لقصر ثقافة دهميت.



مسرح العرائس