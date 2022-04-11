توزيع 2000 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد الشيخ جمال عواد - وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، أنه تم توزيع 2000 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً خاصة بالمناطق في الأحياء الشعبية وجنوب وشرق بورسعيد، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أنه أيضاً تم توزيع 4000 كيلو من اللحم البلدي، خلال القوافل المكبرة من الأوقاف والتضامن الإجتماعي، التي قامت بالوصول إلي الأسر الأولي بالرعاية، مشيراً إلى أن القوافل استهدفت الفئات المستحقة والتي تم بحثها من قبل الأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أن الإدارات المختصة بالمديرية تمكنت من الوصل إلي 6000 أسرة، والتي وصلت إلي قري جنوب بورسعيد، واستهدفت قري أم خلف والكاب والعاشر والرضوان، لافتاً إلى أن قوافل الخير لن تتوقف وأن أوقاف بورسعيد حريصة علي أن تصل إلي كل بيت من الأولي بالرعاية ببورسعيد.