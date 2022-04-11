تفريغ 10 آلاف طن رخام وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة AGAPI.S والتى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 10.7 متر، وذلك لتفريغ 10 آلاف طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.