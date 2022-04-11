تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان

كتبت أسماء امين

تعمل حياة كريمة على قدم وساق لتنفيذ المئات من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية ولا سيما في المراكز والقرى.

وعن مشروعات محافظة أسوان، مركز نصر النوبة، وفقا ما اعنته حياة كريمة ، يتم انجاز عدد من المشروعات في إطار المشروع القومي حياة كريمة، منها : مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة تطوير وإنشاء ٩ فصول ونسبة التنفيذ وصلت ٩٠%.

- إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقروي ابوسمبل حيث تم الإنتهاء من العمل على مسافة 3 كيلو حتى الآن.

- وادي النقرة، قرية الحكمة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم ثانوي نسبة التنفيذ ١٠٠٪، مشروع مجمع خدمات المواطنين نسبه التنفيذ ٨٠٪.

- مشروع مجمع الخدمات الزراعية نسبة التنفيذ ٥٠٪.

بجانب توزيع بطاطين على المستحقين بقرى وادى الصعايدة وعدد من قرى ادفو على ٤٧٥ أسرة من المستحقين بمركز ادفو.

وتعمل مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.بجانب العمل على التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية ،بالاضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة،بالاضافة الى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.