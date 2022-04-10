تنفيذ قافلة حياة كريمة لإسعاد أهالى قرية السكاكسة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم قافلة السعادة الثانية لإسعاد اهالى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن القافلة استهدفت الأطفال بقرية السكاسكة شرق العريش، وبمشاركة كافة الجهات الخدمية ، وقضاء يوم ترفيهى وتقديم خدمات لأهالى القرية .

وقالت الدكتورة هبه العكاوى ، ممثل مديرية الصحة بالقافلة، أن المديرية شاركت بطاقم أطباء وصيادلة وتمريض واخصائى ، وتم إجراء الكشف العام على الأطفال وعمل التحاليل الطبية اللازمة وقياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين فى الدم فى إطار مبادرة التقزم .

وأشارت المهندسة رضوى سامى شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء أنه تم إلقاء محاضرة للطلاب بعنوان طرق الحفاظ على البيئه، وتناولت عدة نقاط منها التشجير والحد من استخدام البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات ، وترشيد استهلاك الماء والغذاء والطاقة وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقام محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء بإلقاء الضوء عن فضل صيام شهر رمضان وكذلك أهمية الانتماء للوطن والحفاظ عليه مؤكدا أن حب الأوطان من الأيمان ، وشارك الدكتور مهدى محمد عبد الله، الأستاذ بكلية التربية بالعريش، بالحديث عن القيم والأخلاق وتأثيرها فى رقى المجتمع ، وقدم الدكتور أمير العبادى الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالعريش بإلقاء ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وشرح رؤية مصر 2030 والقيم الاجتماعية والأمن المعلوماتى ، تأثير الشائعات على هدم قيم المجتمع .

تضمنت الفعاليات ورشة فن تشكيلى ، و ورشة عمل للرسم ، وعروض كشفية لمركز شباب العريش ، وعروض فنيه لكورال مركز شباب العريش ومركز شباب 6 أكتوبر ، وعروض الفن التعبيرى لمركز شباب العريش ومركز شباب السلام ، وزراعة أشجار ومشاركة الأطفال بالعاب ترويحية وفقرات مسرح عرائس.

يذكر أنه سبق ونفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أول قافلة حياة كريمة " ضمن قوافل السعادة التى تطلقها لإسعاد أطفال القرى بمناطق الشيخ زويد.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان ، انه تنطلق قوافل السعادة والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف أنه بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تم إطلاق القوافل ، وبدأ التنفيذ لمبادرة حياة كريمة وقوافل السعادة بمشاركة جميع الجهات ومنها مديرية الصحة ممثلة فى القوافل الطبية والبيئة والأوقاف والأزهر الشريف والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وكانت البداية بالمناطق التى تحتاج إلى الدعم .

وأشار أن مبادرة «قافلة السعادة» من البرامج والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعي.