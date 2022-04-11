اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:35 ص
تداول 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن وصول ومغادرة 6 سفن خلال اليوم ، حيث سجلت الهيئة اليوم وصول سفينتي بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11سفينة ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 1585 طن بضائع عامة ومتنوعة و 183 شاحنة و 5 ملاكي كما شملت حركة الواردات تداول 230 طن بضائع عامة و 70 شاحنة و 3 ملاكي كما غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 32 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة و 2 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء والسفينة عمان ، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و 3 ملاكي و تم تصدير 52 شاحنة بحمولة 1586 طن بضائع عامة.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

سفاجا

موانئ البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة