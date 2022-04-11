تداول 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن وصول ومغادرة 6 سفن خلال اليوم ، حيث سجلت الهيئة اليوم وصول سفينتي بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11سفينة ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 1585 طن بضائع عامة ومتنوعة و 183 شاحنة و 5 ملاكي كما شملت حركة الواردات تداول 230 طن بضائع عامة و 70 شاحنة و 3 ملاكي كما غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 32 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة و 2 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء والسفينة عمان ، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و 3 ملاكي و تم تصدير 52 شاحنة بحمولة 1586 طن بضائع عامة.