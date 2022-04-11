اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 12:06 م
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تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:03 م
تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى محكمة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، قتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.


النقد الاجنبى

عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبى

اخبار الحوادث

عين شمس

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