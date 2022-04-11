اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 02:13 م
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بروتوكول لبناء كنيسة ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:06 م
بروتوكول لبناء كنيسة ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بروتوكول لبناء كنيسة ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات
كتب: محمد الأحمدى

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وقع الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين بروتوكول تعاون، مع مؤسسة "معًا" لتطوير العشوائيات لإنشاء كنيسة باسم "السمائيين" لخدمة منطقة عزبة أبو قرن (سابقًا) ضمن مشروع تطوير العشوائيات.
 
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء كنائس في المجتمعات العمرانية التي يتم بناؤها أو تطويرها.
 
وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترةالصوم الكبير 55 يوما.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تطوير العشوائيات

عزبه أبو قرن

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