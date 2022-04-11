بدء رصف شوارع وسط مدينة أسوان بأطوال 1.5 كم بتكلفة 5.5 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

بالرغم من إرتفاع درجات الحرارة وصيام شهر رمضان المعظم، إلا أن حركة العمل لرصف وتطوير وتنفيذ أعمال البنية التحتية بالشوارع الداخلية لمدينة أسوان لن تتوقف بل إستمر العمل ليل نهار تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية التى قام بها الأسبوع الماضى لمتابعة مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية.

ورفع كفاءة وإعادة رصف شوارع الحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد من أجل تسهيل الحركة المرورية، مع تحويل وسط المدينة لبانوراما جمالية ، وقد أكد المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأسوان بأنه تم البدء فى أعمال التسوية والردم والدمك للتربة الزلطية تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف بداية من النفق وحتى نهاية شارع الشواربى الجديد مروراً بشوارع الحدادين وشرق البندر، بجانب الشوارع الجانبية بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وهو الذى لم يتعارض مع تنفيذ مشروع تطوير الطابية فى خطة العام المالى القادم ، والذى سيشمل توسعات للسور القبلى والغربى بمحيط الطابية لخلق محاور مرورية جديدة قادرة على إستيعاب زيادة الحركة والإنتظار بهذه المنطقة الحيوية.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله منها رصف الجزء الذى شهد أعمال تركيب الغاز الطبيعى بمنطقة الصداقة الجديدة بطول 2 كم وبتكلفة مليون جنيه، وأيضاً رصف 700 متر بعد مد كابلات الكهرباء بقرية غرب سهيل وبتكلفة نصف مليون جنيه، بجانب رصف 200 متر بطريق السادات بجوار سور الجبانة الفاطمية وبتكلفة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصف 200 متر وبتكلفة 100 ألف جنيه بعد مد كابلات الكهرباء بكورنيش النيل القديم أمام لوحة كهرباء فريال، فضلاً عن رصف 1 كم بشارع النيابة العسكرية بأطلس وبتكلفة 500 ألف جنيه بعد مد كابلات كهرباء.

وتم تركيب حواجز ومحددات خرسانية ومطبات صناعية بالعديد من الطرق منها خان أسوان وكورنيش النيل القديم والسادات والكورنيش الجديد، علاوة على ميدان المدخل الشمالى، فضلاً عن بعض الشوارع الداخلية من أجل ضبط الحركة المرورية والتهدئة للمركبات حفاظاً على أرواح المواطنين .