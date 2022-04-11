اليوم السابع
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بث مباشر.. راحت تبيع خضار بالحلال زوجها ولع فيها.. تفاصيل جريمة منشأة القناطر

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:52 م
بث مباشر.. راحت تبيع خضار بالحلال زوجها ولع فيها.. تفاصيل جريمة منشأة القناطر زوج يحرق زوجته في سوق الخضار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا لرصد تفاصيل وكواليس إشعال عامل النار في زوجته بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، بسبب خلافات بينهما على بيع الزوجة الخضروات في السوق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما على البيع بالسوق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

خلافات زوجية

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زوج يحرق زوجته في سوق الخضار

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