وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إن "بايدن سيواصل المشاورات الوثيقة بشأن عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية".

وأضافت أنه من المقرر أن يبحث الزعيمان أيضا إنهاء جائحة كورونا ومواجهة أزمة المناخ وتعزيز الاقتصاد العالمي ودعم نظام دولي حر ومفتوح وقائم على القواعد لتعزيز الأمن والديمقراطية والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ.

يذكر أن آخر مرة تحدث فيها بايدن إلى رئيس الوزراء مودي مع قادة آخرين في المجموعة الرباعية كانت خلال شهر مارس الماضي. ويسبق هذا الاجتماع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي الاجتماع الوزاري الأمريكي- الهندي 2 + 2 بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الهنديين سوبرامانيام جايشانكار وراجناث سينج.

