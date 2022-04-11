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باليوم والتاريخ.. تعرف على المواسم الإسلامية المرتقبة حتى نهاية العام الهجرى

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:00 ص
باليوم والتاريخ.. تعرف على المواسم الإسلامية المرتقبة حتى نهاية العام الهجرى استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم حتى نهاية العام الهجرى الحالى باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : 
 
 
- غزوة بدر : 
 
الاثنين 17 رمضان 1443 هجريا الموافق 18 أبريل 2022 
 
 
ليلة الخميس ليلة 27 رمضان 1443 هجريا الموافق ليلة 28 أبريل 2022
 
- عيد الفطر : 
 
الاثنين أول شوال 1443 هجريا الموافق 2 مايو 2022
 
- يوم عرفة : 
 
الجمعة 9 من ذى الحجة 1443 هجريا الموافق 8 يوليو 2022 
 
- عيد الأضحى: 
 
السبت 10 من ذى الحجة 1443 هجريا الموافق 9 يوليو 2022 .

المواسم الاسلاميه

العام الهجرى

الاسراء والمعراج

عيد الفطر

عيد الاضحى

شهر رمضان

اليوم السابع بلس

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