اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى لبائعة حرقها زوجها في منشأة القناطر

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:23 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى لبائعة حرقها زوجها في منشأة القناطر حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، فى واقعة إشعال عامل النار في زوجته بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، بسبب خلافات بينهما على بيع الزوجة الخضروات في السوق، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للزوجة المصابة، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعت عدد من الشهود لسماع أقوالهم.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بحروق ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المصابة أشعل النار بها خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، نتيجة خلاف بينهما على البيع بالسوق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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