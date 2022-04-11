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النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:27 م
النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

 

وسطر خلال ذلك النصر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية، بأحرف من نور، ملحمة كبرى بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وكتبوا بدمائهم الزكية، معجزة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، لتظل شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

 

 

 

 


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