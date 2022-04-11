اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ قداسات أسبوع الآلام 17 أبريل

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ قداسات أسبوع الآلام 17 أبريل الكنيسة الارثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترة الصوم الكبير 55 يوما.
 
ويمتاز طقس عيد القيامة المجيد بأنه طقس فرايحى ويوجد فيه النغم المطرب الذى يليق بالأعياد والأفراح الروحية فى الكنيسة.
 
ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.
 
ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة. 

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد القيامه

اسبوع الآلام

الصوم الكبير

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