اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تنعى القمص أرسانيوس بعد حادث الإسكندرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:28 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تنعى القمص أرسانيوس بعد حادث الإسكندرية الكاتدرائية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، مساء اليوم، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.
 
وألقت الأجهزة الأمنية على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر.
 
وذكرت الكنيسة فى بيانها الرسمى "رَأَيْتُ تَحْتَ الْمَذْبَحِ نُفُوسَ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ".
 
وأكدت الكنيسة أنها تنعى الأب الذي كرس حياته لله، واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له عالمين وواثقين أنه "إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ.".
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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