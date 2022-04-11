الكشف وتوفير العلاج لـ1980 مواطنا فى قافلة طبية بأبو خلاد ناصر ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"السبت والأحد الماضيين "بقرية كوم أبوخلاد مركز ناصر ،مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،صد، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن،الرمد ، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1980مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،45 حالة معمل دم،43 حالة معمل طفيليات، 11حالة الأشعة واستصدار 9 قرارات نفقة دولة وتحويل 3حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 54 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 114مواطنا .

فيما أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



الكشف على الاطفال بالقافلة



الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية