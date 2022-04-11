الكرملين: انضمام السويد وفنلندا للناتو لن يضمن استقرارا لأوروبا

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن انضمام السويد وفنلندا للناتو لن يضمن استقرار لأوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن روسيا ليس لديها أي مانع من تسديد ديونها.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.