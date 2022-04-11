اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 727 شابا والتفتيش على 254 منشأة عمالياً بالفيوم

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص
القوى العاملة: تعيين 727 شابا والتفتيش على 254 منشأة عمالياً بالفيوم وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 184 ألفاً و80 جنيها كرعاية إجتماعية لـ 1991 عامل غير منتظم، وصرف 6822 جنيها رعاية صحية لـ 26 عاملا، فضلاً عن تسجيل 177 عاملاً جديد بالمنظومة.
 
وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان إلي أن المديرية قامت بتعيين 727  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شابا " قادر باختلاف "، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1778 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 605  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
 
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر مارس  الماضي-  إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 254 منشأة، وأسفر عن تحرير 4 محاضر  للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 10 منشآت ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت  38 شكوى عمالية، تم حفظ 14 شكوى ، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 117 منشأة، يعمل بها 5455 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث  8 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالي

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