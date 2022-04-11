العثور على جثة سيدة أربعينية في ظروف غامضة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تحرياتها لكشف غموض عثور أهالي قرية هوارة عدلان بالفيوم، على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، إخطارا بوقوع بعثور أهالي قرية هوارة عدلان بمركز إطسا على جثة سيدة وعلي الفور انتقلت قوات الش طة الي مكان الحادث وتبين ان الجثة لسيدة تدعي صابرين ع في العقد الرابع من العمر ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي اطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة كما كلف مدير الأمن فريق من البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ومعرفة أسبابها.