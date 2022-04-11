"الشباب والرياضة" بشمال سيناء تطلق فعاليات رمضان الرياضية بمدن المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات دورات رمضان الرياضية بمختلف مدن ومناطق المحافظة، وحظيت باهتمام من الأهالى، وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، إن الفعاليات تضمنت الدورة الرمضانية بالكوثر فى مدينة الشيخ زويد وينظمها مركز شباب الكوثر، و أقيمت المباراه الأولى بين فريقي السامبا × شباب الشهاوين ، وانتهت المباراه بفوز فريق السامبا 5/ صفر .



كما أقيمت المباراه الثانية بين فريقي شباب الحمايده × فريق اتحاد القبائل ، وانتهت المباراه بفوز فريق شباب الحمايده 1 / صفر .



وأضاف أنه نظمت دورة الرمضانية بمركز شباب الشيخ زويد بأسم وسيم العرجاني بعدد 10 فرق بنظام مجموعتين ، وكانت بين فريقي نسور قرطاج × الطواحين ، وانتهت المباراه بفوز فريق نسور قرطاج 7/1 ، والمباراة الثانية بين فريقي محاربي الصحراء × نجوم العرب ، وانتهت المباراه بفوز فريق محاربين الصحراء 3/1.



والدورة الرمضانية برفح ونفذتها إدارة شباب رفح بملعب البحر وبدأت فعاليات اليوم الأول بلقائي المطلة ورفح وانتهت بفوز المطله٠/٤ والمباراة الثانية الامل وشيبانه وانتهت بفوز شيبانه 4/0 ، الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بإدارة شباب رمانة تحت شعار "الرياضة حياه" وفاز فريق مركز شباب الشهيد احمد منسي وحصل علي المركز الاول فيما حصل فريق مركز شباب بالوظة علي المركز الثاني بنتيجة ٤/صفر وحصل مركز شباب الشهيد احمد المنسي على كأس الدورة وتمثيل ادارة شباب رمانة فى التصفيات النهائية، ونفذت إدارة شباب الشيخ زويد التصفيات بين خمسة فرق وهي مركز شباب الكوثر - مركز شباب الشيخ زويد - مركز شباب الشلاق - مركز شباب السلام - مركز شباب ابو طويله، وكانت المباراة الأولى بين فريقي الشلاق × ابوطويله ، وانتهت المباراه بفوز الشلاق على ابوطويله 5 / 1 ، والمباراة الثانية بين فريقي السلام × الكوثر وانتهت بفوز الكوثر 1/ صفر ، و والمباراة الثالثة بين الشيخ زويد × الشلاق وانتهت بفوز الشلاق 2 / صفر ، وصعد إلى الدور النهائي كلا من الكوثر × الشلاق ، وفاز مركز شباب الكوثر على مركز شباب الشلاق 4 / 1 ، وانتهت التصفيات بفوز مركز شباب الكوثر بالمركز الأول .



وفى تصفيات تنس الطاولة للفتيات بإدارة شباب العريش، شاركت 8 فتيات في التصفيات بالإدارة من مركز شباب 6 أكتوبر ومركز شباب مدينة العريش ونادي سيناء الرياضي وفاز بالمركز الأول والثاني مركز شباب 6 اكتوبر .









