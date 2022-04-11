اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى شونة بصل واحتراق 35 طنا في الدقهلية

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:16 م
السيطرة على حريق فى شونة بصل واحتراق 35 طنا في الدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى شونة بصل بمدينة الكردى شمال المحافظة، والذى أسفر عن احتراق 35 طن بصل.
 
وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في كمية من محصول البصل المشون بقطعة أرض فضاء كائنة ببندر الكردي. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة إدارة الحماية المدنية. 
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من محصول البصل" 35 طن تقريبا "مشون بأرض فضاء علي مساحة ربع فدان تقريبا خارج الكتلة السكنية ملك  أحمد نجاح محمد علي عبده 63 عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان ولم ينجم عنه ثمة اصابات . 
 
وبسؤال المذكور رجح سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال ولم يتهم أحد بالتبسب في ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.
 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 316 لسنة 2022 إداري الكردي وجاري العرض علي النيابة.
 
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوداث

احتراق محصول بصل

مدينة الكردي

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