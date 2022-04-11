الرئيس اللبناني يؤكد أهمية دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا الى التشدد في المراقبة واعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.



جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.



وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية) وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.



واثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.