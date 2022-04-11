وقدم زيلينسكي هذا الطلب في خطاب افتراضي عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين، قائلًا "إن أوكرانيا بحاجة إلى تقنيات عسكرية مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وقال زيلينسكي "يمكن لكوريا الجنوبية أن تساعد أوكرانيا، حيث لديها معدات عسكرية يمكنها إيقاف السفن والصواريخ الروسية".

ووفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أكد زيلينسكي أن روسيا الاتحادية تستعد لشن هجوم جديد على أوكرانيا، مناشدا العالم فرض عقوبات أكثر صرامة لإجبارها على وقف الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني - في خطابه اليوم أمام برلمان كوريا الجنوبية-:"القتال مستمر في بعض مناطق أراضينا. وروسيا تستعد لهجوم آخر على أمل كسر مقاومتنا الوطنية. لقد حشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود وكمية ضخمة من المعدات العسكرية لمحاولة توجيه ضربات جديدة".. مشيرا إلى أن العدد الدقيق للقتلى في الهجمات الروسية لم يتحدد بعد، حيث لا تزال عمليات التطهير جارية في المناطق المتضررة.

ودعا زيلينسكي العالم إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا لإجبار الدولة المعتدية على وقف الحرب، قائلا: "تحالفنا المناهض للحرب الذي تشكل بعد بداية الاجتياح الروسي، قد فرض بالفعل عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، ولكن هذا لا يكفي".

وأوضح أن روسيا لا تشعر بعد بضرورة وقف حربها وهذا يعني أن هنالك حاجة للمزيد ليس فقط على مستوى الدولة، بل يجب عزل البنوك الروسية تماما عن نظام "سويفت" المالي العالمي.

وأكد الرئيس الأوكراني ضرورة تقليص الصادرات الروسية من موارد الطاقة، وخاصة النفط، مشددا على أن روسيا لن توقف نفسها، لافتا إلى ضرورة إجبار موسكو على وقف الحرب وإجبارها على احترام حق الشعوب المجاورة في الحياة ومغادرة أوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي عن اقتناعه التام بأنه كلما أوقفت المزيد من الشركات عملياتها مع روسيا، كلما تخلت روسيا عن تشددها وسعت للتوصل إلى حلول وسط مع العالم.

