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الجيش الروسي: أجلينا أكثر من 17ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:49 م
الجيش الروسي: أجلينا أكثر من 17ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا الجيش الروسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الجيش الروسي، عن إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس والمناطق الخطرة في أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها سترد بالشكل المناسب على طرد 18 دبلوماسيا روسيا، و6 من موظفي سفارتها لدى كرواتيا.


وقالت زاخاروفا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين "روسيا سترد بالشكل المناسب".


ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية، في بيان، أنها أبلغت السفير الروسي اليوم بتخفيض عدد الدبلوماسيين والإداريين في السفارة الروسية، وطلبت من 18 دبلوماسيًا و6 موظفين إداريين في السفارة الروسية مغادرة البلاد، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

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