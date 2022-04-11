اليوم السابع
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روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها وموظفى سفارتها فى كرواتيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:20 م
روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها وموظفى سفارتها فى كرواتيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها سترد بالشكل المناسب على طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 من موظفي سفارتها لدى كرواتيا.


وقالت زاخاروفا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين "روسيا سترد بالشكل المناسب".


ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية، في بيان، أنها أبلغت السفير الروسي اليوم بتخفيض عدد الدبلوماسيين والإداريين في السفارة الروسية، وطلبت من 18 دبلوماسيًا و6 موظفين إداريين في السفارة الروسية مغادرة البلاد، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


روسيا

ماريا زاخاروفا

وزارة الخارجية الروسية

كرواتيا

طرد الدبلوماسيين الروس

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